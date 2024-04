Corpo feminino é encontrado em Itupiranga; suspeita é de que seja de adolescente que sumiu em Marabá

Um corpo do sexo feminino em estado de decomposição foi encontrado no sábado (20), nas proximidades da Praia da Rainha, na zona rural de Itupiranga, sudeste do Pará. A vítima vestia uma blusa preta e shorts preto. Há suspeita de que o cadáver seja de Raissa Ferreira da Silva, de 14 anos, a jovem que desapareceu pelo Rio Tocantins, próximo à Orla de Marabá, na última quarta-feira (17). No entanto, ainda não há nenhuma confirmação oficial a respeito dessa informação.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da localização do corpo. Um dos homens que aparece falando ao fundo da filmagem comenta que o corpo seria de Raissa. “É uma menina mesmo. Ela está em estado de decomposição”, diz, enquanto a vítima aparece enrolando entre os galhos de uma árvore.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência, o padrasto da jovem desaparecida foi até a delegacia de Itupiranga para comunicar que se tratava do corpo da enteada localizado no sábado (20). A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Buscas

O trabalho de buscas pela adolescente, que conta com a ajuda de familiares e pescadores, além do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), já dura quatro dias. Raissa foi vista pela última vez enquanto tomava banho com outros dois adolescentes na escadaria no Rio Tocantins.

A família dela havia dito que a jovem teria saído de casa para fazer um trabalho escolar na Biblioteca Orlando Lima Lobo, que é próximo a orla da cidade.

Em dado momento, esses jovens subiram a escada para mais um salto. No entanto, Raissa Ferreira da Silva, não sabia nadar. Ela pulou no rio e afundou nas águas. Então, os jovens que estavam na orla pularam para tentar encontrá-la, mas não tiveram sucesso.