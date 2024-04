Polícia investiga desaparecimento de adolescente no Rio Tocantins, em Marabá (PA)

Uma ocorrência chama a atenção dos moradores do município de Marabá e público em geral nas redes sociais, no sudeste do Pará, nesta quarta-feira (17): uma adolescente, identificada como Raissa Ferreira da Silva, de 14 anos de idade, desapareceu à tarde nas águas do Rio Tocantins.

As primeiras informações são de que ela teria pulado da Orla de Marabá. Policiais militares e bombeiros fazem buscas para ver se encontram a jovem cujas sandálias foram encontradas na orla da cidade. A Polícia investiga as circunstâncias nas quais se deu o fato.

Uma senhora, identificada como Adriana Carvalho Ferreira e mãe de Raissa, ficou desesperada ao tomar conhecimento de que a filha teria desaparecido no rio. Adriana relatou que, antes de sair de casa, a adolescente tinha dito que iria até a biblioteca para fazer um trabalho da escola.

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal segue levantando mais informações sobre esse assunto.