Esposa de Bombeiro Militar morre com suposto tiro acidental, em Belém

Alessandra Araújo Portilho Sacramento morreu na madrugada deste sábado (6) devido a complicações após um baleamento supostamente acidental com a arma do marido, um Major do Corpo de Bombeiros Militar. Segundo as informações iniciais, a vítima e o BM retornavam de uma festa, no bairro do Reduto, em Belém, quando ela retirou a arma que estava dentro da própria bolsa e ocorreu o disparo.

O baleamento teria ocorrido por volta de 1h30 da madrugada. Após o caso, o BM dirigiu o até o hospital Metropolitano de Urgência, em Ananindeua, onde Alessandra deu entrada em estado grave. Uma irmã da vítima, que foi avisada sobre a situação, ficou no local acompanhando Alessandra. De acordo com os relatos, isso ocorreu pois o Major teria consumido bebidas alcoólicas, mas todos os fatos serão investigados pela Polícia Civil.

Assim que foi hospitalizada, Alessandra passou pelos procedimentos cirúrgicos devido a seriedade do caso. No entanto, horas depois, por volta de 5h da manhã, a mulher acabou não resistindo e evoluiu a óbito. O major, assim que sou do caso, se apresentou na Delegacia de Homicídios onde prestou depoimento sobre o caso e reafirmou o relato de que o disparo foi acidental.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que a instituição e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil acompanham o caso investigado pela pela Polícia Civil, e lamentam o ocorrido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que a PC apura as circunstâncias da morte por disparo acidental. Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações iniciadas por meio da Divisão de Homicídios. A arma do bombeiro militar foi apreendida e ele foi ouvido e liberado.