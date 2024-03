Filho mata pai com tiro acidental durante caçada a capivaras

Na noite do último domingo (03), um homem foi morto a tiros pelo próprio filho após um disparo acidental de arma, enquanto ambos caçavam capivaras em Casa Verde, cidade do Mato Grosso do Sul. Segundo as investigações preliminares, os dois, que praticavam o esporte de caça ilegalmente, estavam juntos quando a arma disparou acidentalmente e atingiu o homem.

A Polícia Civil foi acionada, assim como o socorro para tentar reverter o quadro, mas o homem morreu na hora.

Carolina Mota, estagiária sob supevisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com