Idosa morre após tiro acidental por manusear pistola

Maria Tereza Costa de Araújo, uma idosa de 70 anos, foi atingida na cabeça e morreu após um tiro acidental. A senhora estava limpando um quarto de sua casa quando encontrou a pistola calibre 765 do cunhado, que é policial militar reformado. Ao manusear a arma, sem querer efetuou o disparo. O caso aconteceu em São Luís do Maranhão. As informações são do Metrópoles.

Apesar de ter sido socorrida, a idosa não resistiu aos ferimentos e faleceu. A Polícia Militar foi até o local e constatou que o cunhado da vítima, dono da arma, não estava presente quando o disparo aconteceu. A pistola foi apreendida, assim como sete munições intactas e uma deflagrada. A Polícia Civil segue investigando o caso.