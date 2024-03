Vigilante morre após ser atingido por tiro em Icoaraci; caso vai ser investigado pela PC

Um vigilante, identificado pela polícia como João Carlos do Nascimento de Oliveira, morreu, na manhã desta quinta-feira (28), depois de ser atingido por um suposto disparo acidental, dentro de uma empresa de navegação, localizada em Icoaraci, distrito de Belém. O caso que, inicialmente é tratado como um acidente de trabalho, vai ser investigado pela Seccional de Icoaraci.

Segundo a polícia, o episódio ocorreu por volta das 11h30, quando o proprietário do local e um inspetor flagraram João Carlos manuseando um revólver. Foi solicitado que o vigilante guardasse o armamento, que seria de uso particular do vigilante.

No entanto, no momento em que João ia guardar a arma, ele acabou batendo com ela em uma mesa e isso teria acionado o gatilho do revólver, que disparou contra o vigilante, conforme o relato das autoridades.

O homem baleado chegou a ser socorrido com vida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, mas não resistiu ao ferimento. O caso foi registrado na Seccional de Icoaraci, unidade policial responsável pela investigação do suposto acidente. A Polícia Civil solicitou a perícia do local onde a situação ocorreu, da arma, além do corpo de João, para que a análise da Polícia Científica possa elucidar o fato.