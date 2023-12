Criança mata outra com disparo acidental de espingarda, no Marajó

Uma menina de 9 anos morreu baleada na vila Bela Vista, zona rural do município de Anajás, na ilha do Marajó. O caso ocorreu na segunda-feira (11), mas só ganhou repercussão nesta terça (12). A suspeita inicial é de que a vítima tenha sido atingida por um disparo acidental de espingarda, feito por outra criança, um menino de 8 anos.

O pai dele, que seria o responsável pelo armamento, foi preso e deverá responder pelo crimes de posse ilegal de arma de fogo e homicídio culposo (quando não há intenção de matar), como apurou a reportagem de O Liberal com uma fonte da polícia.

A reportagem também consegui​u checar, por meio da mesma fonte, que o baleamento ocorreu no momento em que a vítima brincava com outra criança no quintal de uma casa. A fonte policial ouvida pela reportagem não detalhou de quem exatamente seria essa residência.

Uma equipe da Delegacia de Polícia Civil de Anajás se deslocou, na manhã desta terça-feira (12), até a comunidade onde houve a morte da criança. Segundo o portal Notícia Marajó, a equipe policial viajou em um barco, em um percurso que durou aproximadamente três horas.

Moradores da comunidade informaram que o tiro acertou o peito da criança, que foi levada ao Hospital Municipal de Afuá, cidade mais perto de onde houve o baleamento. Mas ela não resistiu à gravidade do ferimento. Em nota, a Polícia Civil informou “que equipes da Delegacia de Anajás investigam o caso, que segue sob sigilo”.