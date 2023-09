Criança atira na própria mão após encontrar arma no sofá de casa; vídeo

Uma criança de 3 anos atirou acidentalmente na própria mão após encontrar uma arma no sofá da casa, em Miami, nos Estados Unidos. O caso ocorreu no último domingo (24) e foi registrado por uma câmera de segurança instalada no imóvel. Veja:

Nas imagens, é possível ver que a pequena Serenity chega na sala, encontra o revólver que está em cima do sofá e começa a manuseá-lo. Segundos depois, ela acaba acionando acidentalmente o gatilho. A bala disparada do tambor atinge uma das mãos da criança. Imediatamente, ela é socorrida por um homem, identificado como Orlando Young (que não teve parentesco com a vítima revelado) e que seria o dono da arma. Além de Orlando, é possível ver outro adulto, o irmão da menina, de apenas 4 anos, e dois cachorros chegando na sala.

Segundo a rede americana WSVN, a menina foi levada ao Hospital Infantil Nicklaus, onde foi submetida a uma cirurgia em dos dedos da mão. Serenity já recebeu alta. Orlando Young foi preso sob acusação de negligência infantil resultando em graves danos corporais.

Criança encontrou arma na casa da avó

Robin Fuller, avó da menina, disse que estava no trabalho no momento do acidente e ficou sabendo do ocorrido com a neta por meio de uma ligação. “Ela poderia ter morrido. Pior do que isso, ela poderia ter dado um tiro na cabeça ou em qualquer outro lugar. Onde está a segurança? Onde está o amor? Onde está o cuidado? Onde está a preocupação?”, questionou.

Uma arrecadação virtual foi divulgada pela mãe da menina, Warnereicia Williams, para auxiliar nos custos das despesas médicas, que, segundo ela, são caras. Ainda segundo Warnereicia, como ela precisa cuidar da filha não está podendo ir ao trabalho. “Quaisquer doações são bem-vindas, por favor, vamos ajudar minha filha a ter uma recuperação total”, diz o texto da campanha.

