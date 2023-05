Criança de dois anos morre após ser atingida por tiro acidental disparado por prima de cinco anos

Uma criança de apenas dois anos morreu nesta quinta-feira (11) após ser baleada acidentalmente pela prima de cinco anos. A vítima chegou a ser encaminhada para o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), mas não resistiu.

Informações do G1 MT apontam que a vítima é filha de um policial militar e que sua prima mais velha teria conseguido o acesso a arma. Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi ao local para realizar as investigações.

Este não é o primeiro caso de tiro acidental envolvendo crianças no Brasil. Em setembro do ano passado, uma criança de três anos foi atingida na cabeça por um tiro acidental disparado pelo seu próprio irmão gêmeo, em Macapá, no Amapá. Em junho do mesmo ano, um adolescente de 13 anos morreu após ser atingido por um tiro de espingarda disparado acidentalmente pelo seu primo de 29 anos, em Marabá, no sudeste paraense.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)