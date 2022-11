Homem atira acidentalmente no pé do filho de 9 anos; arma estava na cintura

Uma criança de 9 anos foi atingida no pé direito por um tiro de arma de fogo, disparado acidentalmente pelo próprio pai, em Ceilândia, no Distrito Federal, no último dia 8 de novembro. Com informações do G1.

A Polícia Civil foi notificada sobre o caso após a família procurar atendimento em um hospital particular da região, de onde partiu a denúncia. Segundo a corporação, o pai possui registro de caçadores, colecionadores e atiradores (CAC).

O homem afirmou que estava na casa do irmão e, ao sentar no sofá, a arma disparou. O item estava na cintura dele.

O caso está sendo investigado pela 24ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia. O porte de arma para quem tem registro vale apenas no trânsito entre a residência registrada e o local de caça ou prática de tiro. A arma foi apreendida.

Armas legais

O número de armas registradas por CACs aumentou de 26.315 para 122.648, entre 2018 e junho de 2022, na região militar que reúne o Distrito Federal, Goiás, Tocantins e o triângulo mineiro.

Os dados do Exército apontam que o aumento é de quase cinco vezes. Em todo o país, o número triplicou, passando de mais de 350 mil armas para cerca de 1 milhão.

Os CACs podem adquirir de revólveres a fuzis de repetição. As pessoas que têm registro como atiradores, por exemplo, têm o direito de possuir até 60 armas, sendo 30 de uso restrito, como fuzis. Os caçadores podem ter até 15 armas com alto poder de fogo. Não há limite de armamento para colecionadores.

O Exército não faz a compilação de dados por unidade da federação, mas por regiões militares. O DF está inserido na 11ª região, que também inclui Goiás, Tocantins e o triângulo mineiro.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)