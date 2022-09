Criança de 3 anos atira acidentalmente na cabeça de irmão gêmeo com arma do pai em Macapá

Uma criança de 3 anos foi atingida na cabeça por um tiro disparado acidentalmente pelo próprio irmão gêmeo. De acordo com a Polícia Militar, o pai dos gêmeos, que é colecionador de armas, teria tirado o objeto do cofre para ir a um clube. Neste intervalo, a criança teria entrado no espaço, achado a pistola e atingido o irmão. As informações são do Portal Metrópoles.

VEJA MAIS

O caso ocorreu nessa quinta-feira (22), na cidade de Macapá, capital do Amapá. O menino baleado foi levado ao Hospital de Emergência em estado grave. Já o pai das crianças foi encaminhado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), do bairro Pacoval.