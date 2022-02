Menino de 4 anos atira contra policiais por ordem do pai; entenda

Um menino de quatro anos atirou contra policiais após receber ordens do pai. O homem, de 27 anos, estaria ameaçando funcionários de um drive-thru com a arma e, quando a polícia chegou, se escondeu junto aos filhos no carro. Tudo aconteceu em um drive-thru, nos Estados Unidos.

O acusado foi preso e deverá responder por corrupção de menores e ameaça com arma de fogo. Ele estava com o menino e a irmã dele, de três anos. As ameaças aos funcionários começaram após um erro no pedido do suspeito.

Os agentes mandaram o homem se render, mas disparos foram feitos de dentro do carro e os policiais só perceberam que a arma estava nas mãos da criança quando conseguiram se aproximar do veículo e prender o pai.

Ambas as crianças foram acolhidas por assistentes sociais e estão em custódia do Estado.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)