Homem armado ameaça motoboy em Belém; assista

Um vídeo que circula nas redes sociais, nesta sexta-feira (21), mostra um homem armado com uma pistola se envolvendo em uma briga de trânsito em Belém. Internautas apontaram que o caso aconteceu na avenida Marquês de Herval, no bairro da Pedreira. Nas imagens é possível ver um homem de boné e camisa preta, com arma em punho, entrando em um carro. Na sequência, é possível ver dois motoboys entregadores, um deles com a moto no chão.

Toda essa confusão teria sido causada por um desentendimento no trânsito. O motociclista teria fechado a frente do motorista do carro prata e isso teria motivado uma perseguição até chegar ao local onde o vídeo foi gravado.

Nenhum caso foi registrado na delegacia da Pedreira.