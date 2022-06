Menina de 10 anos atira e mata vizinha que discutia com a mãe

Uma menina de 10 anos atirou e matou a vizinha após vê-la discutindo com a mãe. A responsável pela criança, Lakrisha Isaac, de 31 anos, discutia com Lashun Rodgers, de 41 anos, quando tudo ocorreu.

Lashun estava em um churrasco do prédio onde mora quando teve um desentendimento com a mãe da menina, que era sua vizinha, por conta de um problema pessoal anterior à festa. Ao presenciar a briga, a criança atirou na vítima.

O caso aconteceu em 30 de maio, na Flórida, mas só foi divulgado nesta semana. Segundo testemunhas, as mulheres discutiram e iniciaram as agressões físicas. Lakrisha teria desferido um soco contra Rodgers, que revidou.

No meio da briga, Lakrisha entregou uma bolsa à filha, onde estava guardada uma pistola. Ao ver a situação da mãe com a outra mulher, a menina teria sacado a arma e disparado dois tiros, atingindo a vítima na cabeça. Pessoas que presenciaram tudo contaram que logo após os disparos a garota teria gritado: “Você não deveria ter mexido com a minha mãe”, em direção à vítima baleada.

O caso está sendo investigado pelas autoridades.

