Menina de 8 anos desmaia após receber um 'mata-leão' de outra aluna

Uma garota de 8 anos desmaiou após sofrer um “mata-leão” de uma colega de turma em uma briga no banheiro da Escola Estadual Leônidas Antero de Matos. O caso aconteceu em Cuiabá, Mato Grosso, na última sexta-feira (27). Segundo a mãe da vítima, a criança foi vítima de bullying. Um boletim de ocorrência foi registrado. As informações são do G1/MT.

O vídeo circulou pelos grupos da escola e a denúncia foi realizada após a irmã da vítima mostrar à mãe. Segundo esta, a filha não quer estudar porque está sendo vítima de preconceito por parte dos colegas, que dizem que seu cabelo é “ruim”. Duas alunas agridem a menina enquanto um terceiro aluno grava, contou a mãe.

A Secretária Estadual de Educação (Seduc), disse em nota para o portal que tomam providências na forma de palestras e dinâmicas junto a professores e alunos para orientar e prevenir. A direção da unidade escolar também tomou providências junto a família e a Polícia Civil. Confira na íntegra:

Em relação a casos relacionados a brigas entre alunos, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) esclarece que a Diretoria Regional de Ensino (DRE) e o Núcleo de Mediação da Secretaria Adjunta de Gestão Educacional tomam as providências que incluem palestras de orientação, além de dinâmicas junto aos estudantes e professores como ação orientativa e preventiva. Providências também são tomadas pela direção da unidade escolar junto à família e à Polícia Civil, no sentido de identificar os envolvidos.

