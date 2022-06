Tubarões no Pará: incidência de ataques de animais é rara, mas requer atenção

Um tubarão da espécie Cação Sucuri foi encontrado por pescadores em São João de Pirabas, nordeste do Pará, no último domingo (29). Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento que o animal, já morto, é carregado para fora do barco com o auxílio de uma estrutura improvisada.

Encontrar tubarões é considerado uma situação frequente na região costeira do Pará, especialmente em áreas com águas mais salgadas, como é o caso de Pirabas, e durante o verão. Porém, o histórico de acidentes envolvendo esses animais é tido como baixo, não havendo muitos relatos, de acordo com especialistas, devido ao fato de seres humanos não fazerem parte de sua dieta natural.

Tubarões são um risco para os seres humanos?

Situações de ataques podem acontecer e são justificadas por questões territoriais, quando os animais se sentem ameaçados e buscam se defender, ou quando eles confundem pessoas com presas. O comportamento varia de espécie para espécie.

A bióloga Luiza Baruch explica que os registros de aparições já foram grandes, mas acabaram diminuindo ao longo dos anos. “Isso se dá, provavelmente, por conta da sobrepesca do animal, sendo que sua reprodução é mais lenta e difícil de retornar a quantidade inicial”, afirma Luiza e ressalta, ainda, como se deve agir quando encontrar com um tubarão.

“No caso dos pescadores, é preciso ter cuidado ao fazer o manuseio, porque o tubarão pode querer se defender e morder a pessoa. É indicado a realização da soltura do animal, uma vez que grande parte das espécies estão ameaçadas de extinção”, alerta Luiza.

O alerta se estende, também, aos banhistas, que devem avisar aos órgãos competentes quando houver aparições e, se o animal ficar encalhado, fazer um chamado à pessoa competente para realizar o resgate. Além disso, é importante fazer o registro da ocorrência na área para manter o controle.

Prefeitura anuncia campanha de educação ambiental a pescadores

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São João de Pirabas (Semma) anunciou nesta quarta-feira (1º) uma campanha de educação ambiental a pescadores do município, localizado na região do Salgado paraense. A medida veio após vídeos, que circulam pelas redes sociais, mostrarem um tubarão, da espécie Cação Sucuri, encontrado por pescadores em uma ilha da cidade. Segundo informações das pessoas que estavam no local onde o animal foi desembarcado, o pescador que o encontrou distribuiu a carne entre os moradores da área.

A Semma soube do caso na última terça-feira (31) e se comprometeu em tomar as medidas cabíveis e instruir os pescadores artesanais de São João de Pirabas sobre crimes ambientais, com o objetivo de os preparar se o caso ocorrer novamente, o que é considerado natural em águas oceânicas.