Pescadores encontram tubarão em praia de São João de Pirabas

Pescadores do município de São João de Pirabas, localizado na região do salgado paraense, encontraram no último domingo (29) um tubarão nas proximidades da Praia do Arreião, na Ilha da Fortaleza. O animal, da espécie Cação Sucuri, já estava morto, segundo os pescadores. Foi levado em uma embarcação até um porto da cidade e chamou atenção de curiosos. Não há informações sobre o destino dado ao peixe.

Um vídeo registrado pela população mostra a chegada do tubarão ao porto. Os pescadores improvisaram uma estrutura para carregá-lo até uma ponte. Nas imagens, é possível ver que o animal possuía um ferimento na região da barriga.

A reportagem de OLiberal.com procurou a Prefeitura Municipal de São João de Pirabas. O órgão confirmou o ocorrido, mas informou que, oficialmente, nada foi registrado à instituição.

Esta matéria está em atualização!