Veja sete dicas de como evitar e o que fazer após um ataque de tubarão

Os banhistas ficaram assustados após ser noticiado, na última quarta-feira (22), o ataque de tubarão sofrido por um pescador, nas regiões próximas ao município de Salinópolis, no nordeste paraense. Segundo a Prefeitura do município, a situação é atípica, mas ainda levanta uma "pulga atrás da orelha" dos frequentadores das praias de água salgada: "E em caso de um novo ataque? O que fazer?".

Em entrevista à BBC, o biólogo George H. Burgess, do Museu de História Natural da Flórida (EUA), explicou que em caso de uma possível mordida, a pessoa deve ter sangue frio e tentar se desvencilhar do tubarão, acertando socos no nariz, olhos e guelras (órgãos respiratórios) do animal.

Mas há um ditado que diz “é melhor prevenir do que remediar”. Por isso, separamos sete dicas dadas pelo biólogo que podem ajudar você a evitar possíveis ataques. Confira a seguir:

1- Evite entrar na água com bijuterias ou roupas de lantejoulas

O tubarão pode se confundir e errar a presa por achar que você é um cardume de peixe ambulante.

2- Cuidado com os horários de entrar no mar

De acordo com o biólogo, perto do amanhecer e do anoitecer, estes animais costumam estar mais ativos. Por isso, as pessoas estão suscetíveis aos ataques.

3- Entre na água em grupo

Os riscos podem ser diminuídos quando você está acompanhado, principalmente porque alguém poderá socorrer você.

4- Evite se distanciar da costa

A quarta dica serve para reforçar a terceira. Além de estar mais perto do mar aberto ao se afastar, você também correrá o risco de não receber ajuda a tempo.

5- Não entre no mar com ferimentos

Os tubarões podem ser atraídos pelo cheiro do sangue e realizar o ataque.

6- Não ignore alertas de tubarão e evite frequentar lugares que são explorado por pescadores

Placas servem para dar aviso e devem ser levadas em consideração. Também se atente aos lugares que são explorados por pescadores, porque o odor das iscas atraem os animais possibilitando um ataque.

7- Não entre no mar após a chuva

Nessas condições, o tubarão poderá confundir o ser humano com uma presa.