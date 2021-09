Confira 7 casos recentes de ataques de tubarões ao redor do mundo

Na última terça-feira (22), um pescador foi atacado por um tubarão dentro de uma embarcação, em uma região próxima de Salinópolis, no nordeste do Pará. Apesar de incomum no estado, os ataques de tubarões chamam a atenção de biólogos ao redor do mundo. No Brasil, a praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, localizada no Grande Recife, é um dos locais que mais acontecem acidentes. Só em 2021, dois casos foram registrados dentro de 15 dias.

Confira 7 casos de ataques de tubarões ao redor do mundo

1 - Praia de Piedade - Jaboatão do Guararapes (Grande Recife)

Em julho de 2021, um homem de 51 anos morreu após ser atacado por um tubarão. O acidente ocorreu na área conhecida como Igrejinha de Piedade, onde já haviam ocorrido outros 12 casos. A vítima teve lesões graves na coxa e a mão arrancada. Ele chegou sem vida à unidade de saúde.

2 - Praia de Piedade - Jaboatão do Guararapes (Grande Recife)

Outro caso na mesma localização, no espaço de 15 dias, foi de um homem de 32 anos. Ele teve ferimentos na parte posterior da coxa e no glúteo. Segundo testemunhas, ele havia sido alertado dos ataques. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital da Aeronáutica, onde passou por uma cirurgia.

3 - Praia Tuncurry - Sydney

Em maio de 2021, um surfista de 50 anos foi mordido em uma praia ao norte de Sydney, na Austrália. Após o acidente, o homem sofreu um ataque cardíaco e acabou morrendo.

4 - Costa da cidade de Nelson - Nova Zelândia

Em janeiro, um jovem de 18 anos quase teve sua mão arrancada ao ser atacado por um tubarão enquanto mergulhava na costa da cidade de Nelson. O rapaz ainda foi arrastado por 20 metros pelo animal, confira:

5 - Littlehampton - Inglaterra

Um caso semelhante ao de Salinas aconteceu em Littlehampton, na Inglaterra. Em julho, um homem pescou um tubarão e ao tentar tirá-lo do anzol, acabou sendo atacado e mordido na perna.

6 - Resort no Mar Vermelho

Outro ataque registrado em julho foi em um resort no Mar Vermelho. O homem, de 37 anos, praticante de parasail, foi surpreendido quando um tubarão pulou da água e atacou sua perna. Ele teve graves ferimentos, ossos quebrados e tendões rompidos. Veja o momento do ataque:

7- Praia Cacimba do Padre - Fernando de Noronha

Em janeiro, um turista de 52 anos teve a mão mordida por um tubarão enquanto surfava na praia de Praia Cacimba do Padre, Fernando de Noronha. Ele foi levado pra uma unidade de saúde e recebeu 32 pontos.