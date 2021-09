VÍDEO: Após ataque de tubarão, pescador é socorrido em Salinópolis

Um pescador com identidade não identificada foi atacado por um tubarão, nesta quarta-feira (22), dentro de uma embarcação, em regiões próximas ao município de Salinópolis, no nordeste paraense. De acordo com informações da Prefeitura de Salinópolis, o tubarão foi capturado em alto-mar e, ao ser colocado dentro do barco, mordeu a perna do pescador.

Dois vídeos sobre o caso circulam nas redes sociais. No primeiro, é possível ver o animal capturado por colegas da vítima, já dentro da embarcação, junto a outros pescados. A vítima aparece deitada em uma área mais reservada do casco, com manchas de sangue na perna, perto do tornozelo.

O outro registro mostra o pescador chegando em solo de Salinópolis, conduzido em uma maca por alguns voluntários, e socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Salinópolis, para passar por uma cirurgia.

O estado de saúde dele é estável. A prefeitura reforçou que o ataque ocorreu numa situação atípica, depois da captura do animal longe da costa e que o episódio não representa risco aos banhistas que frequentam as praias do município.

Segundo a Delegacia de Meio Ambiente e Proteção Animal, a pesca de tubarão é proibida em toda a costa brasileira. O caso está sendo apurado.