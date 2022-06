Tubarão encontrado em São João de Pirabas teve as vísceras retiradas por pescadores

De acordo com pescadores que encontraram um tubarão na ilha da Fortaleza, em São João de Pirabas, no nordeste paraense, o animal é da espécie tubarão-branco, pesava cerca de 100 kg e teve as vísceras retiradas para o alimento de outros animais na comunidade.

Os pescadores disseram, ainda, que não é comum aparecer tubarões na região, mas eles costumam avistar a espécie quando estão em alto mar.

Nota da Secretaria de Meio Ambiente de São João de Pirabas

Procurada, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São João de Pirabas (Semma) informou que só soube do ocorrido por vídeos que circularam nas mídias digitais na tarde desta terça-feira (31).

O órgão municipal informou ainda que soube pelas pessoas que estavam no local que o tubarão foi desembarcado, e "o pescador que o encontrou doou a carne do animal, distribuindo entre os moradores locais", informou a Semma.

A secretaria inclusive assume o compromisso, na nota, de promover ações de educação ambiental para outros tratamentos a animais, em casos semelhantes. "A Semma se compromete a tomar as medidas cabíveis e trabalhar arduamente na Educação Ambiental dos pescadores artesanais do município, instruindo sobre os crimes ambientais. Assim caso o fato ocorra novamente, o que é natural em águas oceânicas, os pescadores estarão preparados para agir da maneira correta", conclui a nota do órgão municipal.