Prefeitura anuncia campanha de educação ambiental a pescadores

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São João de Pirabas (Semma) anunciou nesta quarta-feira (01) uma campanha de educação ambiental a pescadores do município, localizado na região do Salgado paraense. A medida veio após vídeos, que circulam pelas redes sociais, mostrarem um tubarão, da espécie Cação Sucuri, encontrado por pescadores em uma ilha da cidade. Segundo informações das pessoas que estavam no local onde o animal foi desembarcado, o pescador que o encontrou distribuiu a carne entre os moradores da área.

A Semma soube do caso na última terça-feira (31) e se comprometeu em tomar as medidas cabíveis e instruir os pescadores artesanais de São João de Pirabas sobre crimes ambientais, com o objetivo de os preparar se o caso ocorrer novamente, o que é considerado natural em águas oceânicas.