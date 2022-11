Homem morre após ser atingido por tiro de espingarda dado supostamente por seu cachorro

Um caçador turco morreu após ser atingido por um tiro supostamente disparado pelo seu cachorro. Ozgur Gevrekoglu tinha 32 anos e saiu para caçar com um amigo, identificado apenas como K.G., que chegou a ser preso mas foi liberado em seguida. O caso foi divulgado no último domingo (27), pela mídia local.

K.G. e Ozgur estavam em uma região de pântano quando a vítima começou a colocar os suprimentos de volta no porta-malas do carro, após a caça. Segundo o amigo da vítima, o cachorro teria pulado em suas costas e disparado acidentalmente sua espingarda. O projétil atingiu Ozgur, que morreu no local.

Uma investigação busca determinar as causas da morte e identificar se houve um acidente ou assassinato. O corpo de Ozgur foi periciado e K.G. chegou a ser preso, mas liberado em seguida, sob a condição de controle judicial.

Ozgur havia se tornado pai dez dias antes do assassinato e foi enterrado na cidade de Alaçam.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)