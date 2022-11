Ratos são acusados de comer 500 kg de maconha armazenados pela polícia indiana

A polícia indiana informou que mais de 500 quilos de maconha apreendidos de traficantes foram devorados por ratos na Delegacia de Polícia Rodoviária, localizada na cidade de Mathura, em Uttar Pradesh, no norte da índia, onde a droga estava armazenada. As informações são da CNN Brasil.

“Os ratos são animais pequenos e não têm medo da polícia”, disse um tribunal na cidade de Mathura, depois de ouvir que a polícia local não conseguiu fornecer quase 200 quilos de cannabis confiscados que deveriam ser apresentados como evidência em um caso recente.

De acordo com o jornal local The Times of India, a maconha havia sido apreendida em dois casos distintos e armazenada em duas embalagens, uma com 386 kg e outra com 195 kg, e o valor estimado dos entorpecentes chega a quase R$ 400 mil. No total, teriam sumido 581 kg de maconha.

VEJA MAIS

E esta não foi supostamente a primeira vez que os ratos atacaram. O juiz que ouviu o caso disse que a polícia de Mathura culpa os roedores por destruir um total de mais de 500 quilos de maconha que haviam sido apreendidos em vários casos. Por conta disso, o tribunal estabeleceu diretrizes para a polícia leiloar ou descartar a quantidade de maconha que restou.

Contudo o superintendente da polícia de Mathura, Martand Prakash Singh, discorda dessa versão apresentada. Para ele, as chuvas e inundações são as verdadeiras responsáveis pela destruição da maconha apreendida.

“Não havia referência a ratos no (relatório apresentado ao tribunal)… a polícia apenas mencionou que a maconha apreendida foi destruída pelas chuvas e enchentes”, finalizou ele.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).