Criança sobrevive a mordida de cobra que a arrastou para piscina

Um menino de cinco anos sobreviveu após ser atacado por uma píton enquanto brincava na beira da piscina da casa da família, localizada na cidade de Byron Bay, na Austrália. Com informações do Extra.

O garoto, chamado Beau, foi mordido pela serpente, que se enrolou na perna dele e o arrastou para dentro da piscina. A cobra tinha cerca de 3 metros e surgiu da vegetação, afirmou o pai do menino a uma rádio local. “Acho que a píton estava esperando por alguma vítima, um pássaro ou algo assim, e no final era Beau”, disse o pai de Beau.

Rapidamente, o avô de 76 anos pulou na água para resgatar o neto. Ele puxou a criança com a píton ainda presa no menino. O pai de Beau foi quem desenrolou a cobra.

“Limpamos o sangue e eu disse que ele não ia morrer porque não era uma cobra venenosa”, disse o pai, explicando que o filho se recupera bem.

Embora descrevendo o evento como "uma espécie de provação", Blake também não pareceu impressionado com o ataque, dizendo que as cobras são comuns neste popular destino turístico, meca do surfe a oito horas de carro de Sydney.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)