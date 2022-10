Cobra píton é encontrada com uma cabra inteira em no estômago; vídeo

Uma cobra píton de seis metros de comprimento foi capturada após engolir uma cabra inteira, na Malásia, na quarta-feira (28). A equipe de bombeiros e resgate foi chamada para atender a ocorrência em uma fazenda, em Kulai, no estado de Johor, no sul do país.

De acordo com o porta-voz do Departamento da corporação, a cobra foi encontrada no interior do estábulo e, com grande dificuldade para locomover-se, ela foi carregada até a beira de uma estrada próxima. Lá, os bombeiros tentaram extrair a cabra de dentro da serpente, mas o animal regurgitou o bicho morto antes que isso fosse necessário.

Assista ao vídeo:

“O proprietário afirmou que uma de suas cabras estava desaparecida e que acreditava que o animal tivesse sido engolido pela cobra”, informou um bombeiro.