Vídeo de homem que 'doma' uma cobra coral viraliza e chama atenção de especialistas

Um vídeo que viralizou recentemente nas redes sociais mostra a "habilidade" um tanto quanto perigosa de um brasileiro no manejo de uma das cobras mais venenosas do Brasil: a coral. Nas imagens, o homem, ainda não identificado, manipula a serpente e chega a colocá-la sobre o próprio rosto, deixando muitos internautas impressionados. Mas, as cenas também chamaram a atenção de especialistas em herpetologia, que alertam para o risco que 'feitos' como esse podem trazer. Assista o vídeo:

De acordo com o biólogo Henrique Abrahão, que gravou um vídeo em alerta no YouTube, o veneno da cobra-coral-verdadeira é altamente perigoso, capaz de bloquear o sistema neuromuscular e causar insuficiência respiratória, além de deixar a visão turva, dificultar a deglutição e provocar vômitos em humanos.

Henrique reexibiu as cenas do homem "brincando" com a víbora, colocando a cobra literalmente sobre o rosto e a cabeça, pontos altamente vulneráveis do corpo. Embora no vídeo o próprio "encantador de serpentes" peça para os internautas que não tentem repetir o que ele está fazendo, o biólogo censura a prática.