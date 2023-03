Delegado é encontrado morto em banheiro com tiro na cabeça; polícia investiga disparo acidental

Um delegado da Polícia Civil morreu no último domingo (19) em Foz do Iguaçu, no Paraná, após ser atingido por um tiro na cabeça disparado por sua própria arma. Vanderson Gurgel Batista, de 38 anos, foi encontrado dentro de um banheiro durante um passeio com sua esposa nas Cataratas do Iguaçu.

A Polícia Civil está investigando um possível "tiro acidental", mas laudos complementares ainda são aguardados. Um perito que esteve no local confirmou que a principal hipótese é de que o disparo não tenha sido intencional, levando em consideração a posição da arma e pelo ângulo de perfuração no crânio. A polícia descarta a hipótese de suicídio.

Testemunhas precisaram arrombar a porta do banheiro após ouvirem o disparo. Batista chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu. Ele havia assumido uma delegacia em Maringá (PR) há apenas três meses e era natural de Fortaleza (CE).

O Sindicato dos Delegados de Polícia do Paraná emitiu uma nota após a tragédia, informando que Batista havia recebido uma medalha por ter sido o primeiro colocado no curso de formação profissional. A Secretaria da Mulher de Maringá e a Comissão de Aprovados no Cargo de Delegado de Polícia também se posicionaram por meio de notas. Parentes e amigos lamentaram a morte nas redes sociais. "Estamos sem querer acreditar. Muita dor", postou Alessandra Marques, prima do delegado.