Motorista de caçamba atinge fio de alta tensão e acaba eletrocutado em Marabá

​O motorista de uma caçamba morreu eletrocutado, na tarde desta quinta-feira (6), às margens do Rio Tocantins, na altura do quilômetro 16 da BR-230, em Marabá, no sudeste do Pará. O homem foi identificado apenas como “Batista” e seria morador de Parauapebas, distante a quase 170 quilômetros daquele município. Ele estaria na cidade por motivos profissionais.

De acordo com testemunhas, o condutor do veículo não teria percebido a existência de um fio de alta tensão, quando levantou o basculante e atingiu a rede elétrica. A vítima sofreu forte descarga elétrica e morreu ainda no local do acidente. O corpo estava fora do carro, em um local conhecido como “Are​​al Piauí”, próximo à BR-230, sentido Itupiranga.O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado, porém o trabalhador já se encontrava sem os sinais vitais. Uma equipe da Polícia Científica fez a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal ( IML ), para a realização da perícia médica. O caso será investigado e esclarecido pela Polícia Civil de Marabá, onde o acidente foi registrado.