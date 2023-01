Casal morre eletrocutado em acidente com antena externa; esposa tentava salvar o companheiro

ABORTO

CNBB divulga nota reprovando qualquer flexibilização do aborto

O pronunciamento da CNBB veio após as últimas medidas do Ministério da Saúde (MS), a partir da Portaria GM/MS de nº 13, publicada no último dia 13, que permitiu a revogação de outra portaria que determina a comunicação do aborto por estupro às autoridades policiais