Morador e zelador de condomínio são eletrocutados enquanto tentavam espantar pombos

Dois homens morreram eletrocutados na manhã desta terça-feira (3) no residencial Catarina Caldas, em Castanhal, região nordeste do Pará. O morador Alex Lima Costa, de 42 anos, supostamente tentava espantar pombos utilizando uma vara de alumínio quando o bastão encostou na rede elétrica e ele sofreu uma descarga. O zelador Edilson Lima do Nascimento, 60 anos, tentou ajudar o residente e também acabou sendo eletrocutado. As duas vítimas morreram no local.

VEJA MAIS

As informações preliminares que foram apresentadas ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), por outro lado, apontaram que a morte dos dois homens teria ocorrido de maneira diferente.

A Unidade de Resgate do CBMPA foi comunicada de que Alex e Edilson, por volta de 10h25, possivelmente retiravam um pombo morto do telhado do condomínio. A vara utilizada no trabalho teria escorregado e batido num fio de alta tensão, fazendo que com as vítimas fossem eletrocutados.

A Polícia Científica do Pará (PCEPA) recebeu acionamento para remover os corpos do local ao Instituto Médico Legal (IML).

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil (PC) e dos bombeiros. A reportagem aguarda retorno.