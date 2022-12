Eletricista pega choque, fica pendurado em poste e sofre queimaduras em acidente; vídeo

Durante uma manutenção de um serviço de conexão na rede, um eletricista levou uma descarga elétrica enquanto estava pendurado no poste, só com cinto de segurança. O acidente aconteceu na última quarta-feira (07), em Bauru, São Paulo. O homem de 40 anos segue internado em estado grave em um hospital público do município. As informações são do Metrópoles.

Um moradora filmou a cena, enquanto outros acionavam o resgate. Ainda no vídeo, é possível ouvir a narração em desespero da mulher dizendo que não iria dar tempo. A vítima ficou inconsciente por alguns minutos. Logo seguida começou a pegar fogo no cinto de segurança e ao que parece sair da parte interna do homem.

O trabalhador consegue se soltar e ser resgatado. Testemunhas ajudam a apagar o fogo. O homem teve queimaduras no rosto, braços e costas. Ainda segundo o Metrópoles, a vítima prestava serviços à Americanet. A empresa não se manifestou sobre o caso.