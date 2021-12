Homem morre com descarga elétrica após ligar ventilador; entenda

Eduardo Oliveira Gomes Ferreira, de 40 anos, morreu ao sofrer uma descarga elétrica após ligar um ventilador que estava com o fio descascado. O acidente aconteceu na casa do lavador de carros, em Olinda (PE). A irmã da vítima, identificada apenas como Elissandra, disse que ele estava descalço e molhado no momento do choque elétrico. As informações são da TV Jornal e do portal JC.

O corpo da vítima foi encontrado na sala pela própria mãe. "O coração de mãe sente. Ela foi ver como estava a casa dele e encontrou ele caído no chão, com o ventilador do lado, e as mãos roxas. Ele acordou e lavou o ventilador dele. Tinha costume de mexer. A língua dele enrolou", detalhou a irmã de Eduardo.

Vizinhos do homem contaram que ele morava em um imóvel pequeno que ficava atrás da casa da irmã. Elissandra relatou que passou o dia na residência, mas não ouviu nenhum barulho ou pedido de socorro.

Família marcada por tragédias

Um irmão de Eduardo, quando tinha apenas nove meses de vida, também morreu eletrocutado. "Ele botou a mão dentro da tomada. Eu já sou traumatizada com choque. Quando eu vejo algo, fico com medo e me tremendo", desabafou a irmã das vítimas.

Elissandra fez um apelo: "Gente, não mexam com água e eletricidade”.