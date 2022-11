Estudante de medicina morre em acidente envolvendo carro e caminhão quando voltava da formatura

Um jovem de 21 anos, identificado como João Pedro Franco D’Avila, morreu quando voltava de uma festa de formatura em Marília, São Paulo. Com ele, estavam mais quatro pessoas dentro de um carro, que realizava uma conversão irregular e foi atingido na lateral por um caminhão na rodovia Rachid Rayes, na manhã desta sexta-feira (25).

Além da vítima, outras duas pessoas também ficaram feridas após a colisão entre os veículos. Segundo informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro seguia no sentido Marília-Oscar Bressane quando o motorista teria parado na rodovia e realizado uma manobra no sentido contrário da pista.

Carro onde os estudantes estavam quando ocorreu a batida (Divulgação/Daniela Casale/Marília Notícia)

O condutor e o passageiro do carona tiveram ferimentos leves e estão fora de risco. Sentado no banco de trás do veículo, João Pedro foi atingido e morreu no local do acidente. As duas outras pessoas que estavam ao lado do jovem saíram ilesas. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão.

Segundo os agentes, os jovens universitários apresentavam sinais de embriaguez. O caso ainda segue sendo investigado pela polícia.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)