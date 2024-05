Irmãos são mortos com tiros na cabeça em Castanhal

Vinícius Kauã da Cruz Natividade, de 18 anos, e o irmão dele, Marcos Eduardo da Cruz Natividade, 23, foram mortos após serem baleados na cabeça, na tarde desta quarta-feira (15), em Castanhal, nordeste paraense. Marcos morreu no local do crime, enquanto Vinícius foi socorrido às pressas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu. Ainda não se sabe como o crime aconteceu.

O episódio teria ocorrido por volta de 14h10. Uma guarnição do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operação (Niop) para ir até uma casa localizada na Rua L 9, área do bairro Jaderlândia. Chegando lá, a PM encontrou o corpo de Marcos em um dos quartos da residência. O irmão dele tinha sido socorrido ainda com vida, antes da chegada dos militares. Porém, morreu após dar entrada na UPA.

Preliminarmente, os militares não encontraram sinais de arrombamento nas portas da casa, que pudessem indicar por onde os criminosos conseguiram entrar. Além disso, segundo a PM, Marcos estava preso recentemente, e havia sido solto no dia 1º de abril. Já Vinícius, ele tinha sido apreendido pela polícia na adolescência por um ato infracional, conforme o relato das autoridades à reportagem.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil. A instituição que informou que o caso é investigado pela delegacia de Castanhal e que perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. O Grupo Liberal também procurou a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), para comentar o assunto, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.

Prisão em 2021

No dia 8 de julho de 2021, Marcos Eduardo tinha sido preso junto com outras três pessoas pelos crimes porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo, de adulteração de sinal identificados de veículo, resistência e desobediência. Conforme consta nos autos da prisão em flagrante do quarteto, disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), uma equipe da PM realizava ronda na Rua Laureano Francisco Alves, em Jaderlândia, Castanhal, quando avistou um carro branco, modelo Chevrolet Onix.

Os militares solicitaram a parada do automóvel, o que não foi obedecido. Marcos, junto de outros dois homens, teria atirado contra a polícia. Os agentes revidaram. Depois do confronto, a PM apreendeu o automóvel em que os suspeitos estavam, que tinha registro de roubo, além de um revólver e munições de arma de fogo. No dia seguinte ao crime, durante audiência de custódia, o Poder Judiciário determinou a conversão da prisão em flagrante para preventiva.