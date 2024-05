Suspeito de participação em morte de policial penal é preso em Belém

Um homem foi preso suspeito de envolvimento na morte do policial penal Jefferson Marques da Silva, de 32 anos, executado no conjunto Carmelândia, em Belém, no mês de abril. A autuação ocorreu na terça-feira (14/05), na capital paraense, no âmbito da operação ‘Escudo’, deflagrada pela Polícia Civil para dar cumprimento a um mandado. Na ocasião, um outro homem também foi preso suspeito de tráfico de drogas.

A operação contou com a participação de agentes da Divisão de Homicídios (DH), Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE). O objetivo era cumprir um mandado de prisão temporária e 12 mandados de buscas domiciliares, deferido pelo juízo da 1º Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém. Os agentes buscavam, também, coletar mais informações sobre outros possíveis envolvidos.

Durante as investigações, o suspeito preso foi apontado como atuante para dar apoio no momento de guardar as motocicletas usadas pelos executores do policial penal. Além disso, teria dado abrigo para os autores do homicídio e fornecido as munições usadas para matar Jefferson Marques da Silva. Conforme informações policiais, foi encontrado com o investigado 37 munições de pistola ponto 40, mesmo calibre utilizado para executar o policial. Diante disso, ainda foi lavrado o flagrante por posse de munição.

Apreensões

Os agentes teriam cumprido os 12 mandados de buscas e apreensão na residência de suspeitos de integrarem uma facção criminosa de onde partiu a ordem para executar o policial penal. Nas buscas na casa de um dos investigados, os agentes encontraram, porções de entorpecentes, material utilizado na comercialização de drogas, dinheiro em espécie e aparelhos celulares. O suspeito foi preso em flagrante e está a disposição da justiça.