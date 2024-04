Policial penal é executado com 23 tiros no bairro Mangueirão, em Belém

O policial penal Jefferson Marques da Silva, de 32 anos, foi assassinado na tarde desta quinta-feira (11/04), no conjunto Carmelândia, em Belém. Segundo a perícia, a vítima foi atingida com 23 tiros, sendo mais de 10 feitos à altura do rosto, disparados por quatro homens que o seguiram e abordaram em duas motocicletas. O policial era lotado no sistema penal há quatro anos e trabalhava no município de Castanhal, município do nordeste paraense.

O crime aconteceu por volta das 17h. O policial penal dirigia pela rua Santo Antônio quando foi encurralado pelos suspeitos que o seguiam, segundo informações de testemunhas que passavam pelo local. Durante a abordagem dos criminosos, a vítima perdeu o controle da direção e o veículo que conduzia invadiu uma calçada, parando pouco antes de bater em uma residência. O policial estava sozinho no veículo.

De acordo com informações preliminares da perícia, a vítima foi atingida na esquina da rua Santo Antônio. A polícia científica identificou dez perfurações no rosto e quatro em cada uma das pernas que, somadas às outras, totalizam 23 disparos.

Segundo os peritos, havia munições de calibres diferentes na cena do crime, o que sugere que os tiros foram disparados por mais de um suspeito e com armas diferentes. Foram encontradas cápsulas de munições de calibre ponto 40 e nove milímetros na cena, próximos ao veículo conduzido pela vítima. Ainda de acordo com a Polícia Criminal, todos os disparos foram feitos da lateral esquerda para a direita do veículo, a maioria acertou a vítima e apenas um tiro transfixou pela porta do passageiro.

De acordo com moradores da área onde o crime aconteceu, não havia pessoas na rua no momento do ocorrido. O barulho dos disparos fez com que muita gente saísse à frente de suas casas para saber o que havia ocorrido. Vizinhos relataram que o policial e sua família eram reservados, por isso dificilmente o viam e poucos sabiam que atuava como agente penal.

Na cena do crime, a mãe e o irmão da vítima lamentaram a perda trágica. “Eu estava com ele ainda hoje de manhã”, disse o irmão, após chegar ao local onde tudo aconteceu. O policial deixa esposa e uma filha pequena.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) divulgou nota lamentando a morte do policial penal Jefferson Marques da Silva e se solidarizando com os familiares e amigos do servidor. Segundo o comunicado, o órgão está prestando apoio aos familiares e colaborando com as investigações sobre o caso.

A Polícia Civil informou que está apurando as circunstâncias do homicídio e que o caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHP). Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações