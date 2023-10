Policial penal é baleado e morto no bairro do Bengui, em Belém

Um policial penal foi morto, na madrugada desta segunda-feira (16), no bairro do Bengui, em Belém. O homicídio ocorreu na rua Ajax de Oliveira, na esquina da rua São Clemente. O policial penal foi baleado e morreu no local.

A Polícia Científica do Pará foi acionada por volta de 1h10 da madrugada desta segunda-feira, e os peritos criminais fizeram o levantamento de local, buscando evidências que ajudem nas investigações policiais. Policiais civis e militares também estiveram na cena do crime.