Policial penal é morto durante tentativa de fuga, em Santa Izabel

Um policial penal, identificado até o momento apenas como Caetano, morreu na manhã desta sexta-feira (8), durante uma tentativa de fuga de cinco detentos do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III (CRPP III), localizado no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, no Pará. Em meio à confusão, o agente foi alvejado, acidentalmente, a tiros por outro policial penal. Caetano chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal, mas não resistiu aos ferimentos. A informação da morte do agente foi confirmada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), por meio de nota.

“Acidentalmente, durante uma ação, um policial penal atingiu outro agente, que infelizmente não resistiu ao ferimento. A secretaria se solidariza com os familiares, amigos e demais colegas da corporação, e segue oferecendo o suporte necessário aos familiares”, diz o comunicado da Seap.

Apesar da tentativa de fuga, todos os detentos foram recapturados. Com eles, foi apreendida uma serra que teria sido improvisada para facilitar a ação. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os criminosos detidos novamente.