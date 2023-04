Jovem feirante é assassinado na 'Feirinha do Peixe' em Parauapebas

Um jovem de 18 anos de idade foi executado a tiros, na tarde desta Sexta-Feira Santa (7), na feira do Betânia, no bairro Novo Horizonte, em Parauapebas, sudeste do Pará. A vítima, identificada como Carlos Jeovane dos Reis Tavares, estava na rua Nicodemos quando foi assassinado por dois homens que chegaram em uma motocicleta.

Após os disparos, os criminosos fugiram em alta velocidade. Moradores e trabalhadores da feira acionaram a Polícia Militar, que esteve no local realizando as primeiras diligências.

Aos agentes da PM e da PC que investigam o crime, testemunhas contaram que Carlos Jeovane estava de costas, quando um dos elementos da moto, que estava armado, sacou uma pistola e atirou pelo menos três vezes contra a vítima, que morreu ainda no local.

Os agentes chegaram a solicitar atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegarem no local do crime, constataram o óbito.

Os investigadores da Polícia Civil informaram que colheram três cápsulas de pistola 9 milímetros próximas ao corpo de Carlos Jeovane. Os objetos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas. O caso segue em investigação pela Divisão de Homicídios da 20ª Seccional Urbana da Polícia Civil de Parauapebas