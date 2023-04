Corpo é encontrado com drogas escondidas na cueca em Parauapebas

O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (7) na entrada de acesso à Vila Onalicio Barros, na região do Cedere I, zona rural de Parauapebas, sudeste do Pará. Um detalhe chamou a atenção da polícia, a vítima tinha diversas porções de drogas guardadas na cueca e nos bolsos da causa. As autoridades disseram que o rapaz foi morto com um tiro no peito e na cabeça.

Segundo o Correio de Carajás, moradores da região não conheciam a vítima morta, o que levanta a possibilidade de que ele teria se deslocado ao local para vender entorpecentes. Por conta disso, os traficantes locais possivelmente ficaram desagradados e acabaram executando-o. Porém, essa informação não foi confirmada pela polícia.

Equipes da Polícia Científica do Estado do Pará estiveram no local para realizar a remoção do corpo. Até o momento, ninguém foi preso pelo homicídio. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o crime e aguarda retorno.