Motorista é morto a facadas em Moju e suspeito preso diz: 'mexeu com a minha ex'

O motorista Lucas Severiano da Silva, de 39 anos, foi morto a facadas na madrugada deste Domingo de Páscoa (9) na vila Castanhandeua, zona rural do município de Moju, região nordeste do Pará. O suspeito, José Dhemerson Portel Souza, foi detido pela Polícia Militar nesta tarde e confessou o crime.

Lucas foi assassinado na frente de um bar. Ao ser questionado pelo homicídio, José disse que a vítima teria mexido com a ex-companheira dele e, por isso, decidiu fazer justiça com as próprias mãos.“Ele mexeu com a minha ex. Se eu fiz coisa ruim, eu vou ter de pagar”, afirmou o suspeito, segundo o Moju News.

José ainda alegou estar arrependido pelo crime. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Moju e seguirá à disposição da Justiça.