Ônibus transportando trabalhadores tomba na PA-150, em Moju, no Domingo de Páscoa

Um ônibus lotado de trabalhadores tombou na manhã deste domingo (9) na rodovia estadual PA-150, próximo à vila Boa Esperança, em Moju, nordeste paraense. O motivo do acidente permanece um mistério. A estimativa é de que, pelo menos, 30 pessoas estavam dentro do veículo na hora do acidente. Ninguém morreu.

Segundo o portal Moju News, os passageiros registraram um vídeo momentos após o ônibus tombar. “Ei, gente. Alguém se bateu feio?”, pergunta uma mulher ao fundo da filmagem. Na gravação, é possível escutar alguém se queixando de dores nas costelas. O veículo, conforme dito pelo jornal a região, teria tombado às margens da PA-150.

Outro vídeo mostra as vítimas em cima do automóvel ajudando umas às outras. Apesar do tremendo susto, as pessoas que ficaram feridas tiveram apenas machucados superficiais. Todos foram socorridos pelo ambulatório médico da empresa que prestam serviço.

As polícias Civil e Militar foram procuradas pela redação integrada de O Liberal para dar mais esclarecimentos sobre o caso. A reportagem aguarda retorno.