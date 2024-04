Carro capota e gera congestionamento na BR-316, em Ananindeua

Um carro de passeio capotou na BR-316, na pista do BRT (Bus Rapid Transit), no final da manhã desta quinta-feira (25), no bairro Guanabara em Ananindeua. Conforme as informações iniciais, após o sinistro, o veículo ficou de cabeça para preso entre os blocos de concreto que dividem a pista expressa. Um grande congestionamento se formou no sentido Ananindeua - Belém.

Ainda não há mais detalhes sobre o que pode ter causado o acidente. Além disso, também não há informações sobre pessoas feridas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o trânsito completamente parado e várias pessoas tentando retirar alguns pertences de dentro do veículo que está com as rodas para cima.

Agentes de trânsito estão no local auxiliando na situação e interditaram uma das faixas da via. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Detran e aguarda o retorno.