Adolescente tenta fugir da polícia e capota carro com meia tonelada de maconha

De acordo com a polícia paranaense, um adolescente de 16 anos capotou um carro com 559 kg de maconha enquanto tentava fugir da polícia. Os agentes descobriram que veículo tinha sido furtado em outubro do ano passado.

O caso ocorreu na manhã do domingo (14/04), em Laranjeiras do Sul, no Paraná. O garoto tentava escapar do cerco policial quando capotou.

Durante a perseguição, o jovem perdeu o controle do veículo, bateu em um barranco e capotou. Ele foi levado para um hospital da região para receber atendimento médico.

Não há informações sobre o estado de saúde dele.