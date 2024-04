Viatura do Corpo de Bombeiros capota na manhã deste sábado em Ananindeua

Uma viatura do Corpo dos Bombeiros capotou na manhã deste sábado (20) na avenida Ananin, bairro do Levilândia, em Ananindeua, na Grande Belém. O acidente foi registrado por moradores do entorno e logo repercutiu nas redes sociais. Até o momento, não se sabe o que causou o acidente.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver a viatura tombada na pista. “O pessoal da guarnição ainda está saindo lá de dentro. Tem um do lado de fora”, diz a pessoa que gravava o vídeo. Ainda não foi confirmado, até então, o número de pessoas que estavam dentro do veículo.

O veículo ficou gravemente danificado. Após o acidente, diversos curiosos se aglomeraram no local para acompanhar os trabalhos de resgate às vítimas. Equipes da Polícia Militar estiveram no local. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso ao Corpo de Bombeiros. A reportagem aguarda retorno.