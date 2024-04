VÍDEO: viatura da PRF capota durante perseguição na BR-316, em Castanhal

No final da manhã deste domingo (14), foi registrado um acidente na BR-316, em frente ao posto pombal, envolvendo uma caminhonete da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo informações de testemunhas, os policiais estavam em perseguição a um motociclista, quando perderam o controle do veículo e bateram em um poste. De acordo com a PRF, os dois agentes que estavam na viatura estão conscientes e apresentaram pequenas lesões.

Veja o local do acidente:

Com a colisão, o poste acabou caindo sobre a via e preocupou motoristas e pedestres pelo risco dos fios de alta tensão energizados, que poderiam causar perigo. As pessoas que presenciaram o fato acionaram o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e aguardam a chegada da equipe médica para atender os policiais que permaneceram dentro da viatura capotada, aguardando atendimento.

Leia abaixo na íntegra a nota divulgada pela PRF:

“Um acidente de trânsito foi registrado neste domingo (14), às 12h, no quilômetro 54 da BR-316, em Castanhal/PA. A ocorrência envolveu uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF), pertencente à Superintendência da PRF no Pará.

Durante um acompanhamento tático de um motociclista, a viatura sofreu aquaplanagem e perdeu o controle, colidindo com um poste de iluminação. Os fios elétricos ficaram enrolados no veículo, impedindo temporariamente a saída dos policiais.

Os dois PRFs estão conscientes e apresentam pequenas lesões. Após o incidente, foram prontamente assistidos por equipes da Equatorial Energia e do Samu, e encaminhados à unidade básica de saúde.

A Polícia Rodoviária Federal agradece a rápida resposta das equipes de emergência.”