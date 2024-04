Corpos encontrados em barco no Pará são enterrados em Belém; veja como foi a cerimônia

Foram enterrados na manhã desta quinta-feira (25), em Belém, os nove corpos encontrados numa embarcação à deriva na região do Salgado paraense. A cerimônia ocorreu por volta das 10h, no Cemitério São Jorge, localizado no bairro da Marambaia. Instituições que participaram do resgate da embarcação estarão presentes na cerimônia.

Por volta das 10h40, o tempo fechou. A cerimônia laica, promovida pelas instituições que participaram do resgate, seguiu normalmente, com os caixões enterrados por baixo da chuva.

Segundo a Polícia Federal, responsável pela investigação do caso, o procedimento realizado é de “inumação, pois permite que, caso seja do interesse das famílias, possa ser exumado e sepultado em outro local”.

Corpos encontrados em barco no Pará são enterados em Belém Foto: Thiago Gomes | O Liberal

Sepultamento no Cemitério São Jorge, na Marambaia, em Belém Foto: Ana Laura Carvalho | Especial para O Liberal

Também segundo a PF, até o momento, nenhum corpo foi identificado. Pertences encontrados junto com os corpos foram submetidos a uma perícia detalhada no Instituto Nacional de Criminalística (INC), em Brasília, para auxiliar no processo investigativo.

A Polícia Federal informou na quarta-feira (24) que mantém contato permanente, via Interpol, com entidades internacionais, para identificar as vítimas.