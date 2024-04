'Neguinho' é preso por tentativa de homicídio em Marabá

Um homem identificado como João Carlos Silva Cabral, o “Neguinho”, de 21 anos, foi preso nesta terça-feira (23), em Marabá, no sudoeste paraense. A prisão se deu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva que estava em aberto. Ele é acusado de tentar matar Wemerson Silva Palhano. O crime ocorreu no dia 23 de fevereiro, na avenida Tiradentes, no núcleo São Félix, segundo informações do portal Correio de Carajás.

Ainda no mesmo dia da tentativa de homicídio, a Polícia Civil iniciou as investigações sobre o caso. Após apurações, a polícia identificou o endereço do suspeito. Ainda segundo as autoridades policiais, o suspeito não agiu sozinho. Ele ainda contou com a ajuda de outro homem para pilotar a moto usada na tentativa de homicídio.

Até o momento, o outro suspeito ainda não foi preso. Buscas são feitas para tentar localizar o outro suposto participante do crime. João foi conduzido para a Delegacia e, agora, está à disposição da Justiça. Até o momento, não se sabe qual a relação entre o suspeito pelo crime e a vítima.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.