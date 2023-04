Grupo que invadiu quartel da PM no Mato Grosso teria fugido para Santana do Araguaia, no Pará

O grupo fortemente armado que empreendeu um ataque contra o quartel da Polícia Militar do Mato Grosso (PM/MT) e contra uma empresa de transportes de valores, na cidade de Confressa (MT), próximo ao Pará e ao Tocantins, teria fugido em direção à cidade de Santana do Araguaia, no sul paraense - é o que informa o site Native News Carajás, segundo a Secretaria de Segurança Pública do MT (Sesp). O site diz, ainda, que forças da Polícia Militar, incluindo o Batalhão de Operações Especiais (Bope), estão se deslocando para região. Não tem policial ferido ou sequestrado.

O ataque aconteceu na tarde de domingo, quando um grupo portando armas de fogo, como fuzis, invadiu a cidade de Confresa (MT), a 1.160 km de Cuiabá. Eles atacaram o quartel da PM e roubaram mais armamentos para, em seguida, explodir o muro de uma empresa de transporte valores, que seria supostamente o alvo principal da quadrilha. Até uma viatura do Corpo de Bombeiros foi alvejada por disparos.

Vídeos e áudios da ação que circulam pela internet mostram os criminosos atirando para todos os lados e instaurando medo nos moradores. Em uma filmagem, os criminosos aparecem ao redor de um carro preto disparando atirando com fuzis para cima. Outra gravação mostra um forte estrondo. “Foi uma granada”, diz um rapaz. “Estão roubando a Brinks. O tiroteio está doido", diz o outro que filma a cena.

Segundo o Coronel Noelson, em fala concedida ao Native News Carajás, após roubarem o armamento do quartel, o grupo foi até a sede da empresa de transporte de valores. A empresa afirmou que os criminosos não conseguiram roubar dinheiro, pois a explosão atingiu apenas a parte da frente, não afetando a parte onde fica o cofre. Após o ataque, os bandidos fugiram em comboio, atirando para o alto. Durante toda a ação, uma pessoa teria sido atingida por um disparo, mas foi socorrida e levada para um hospital da cidade, onde não corre risco de morte.

A redação integrada de O Liberal está em contato com as forças de segurança do Pará e Mato Grosso para mais informações sobre o caso.